Huawei создаёт собственный 3-нм процессор

Судя по информации от инсайдеров, компания Huawei начала разработку передового 3-нм техпроцесса с архитектурой GAA, что может значительно укрепить её позиции на глобальном рынке. Стоит напомнить, что Huawei какое-то время назад приступила к исследованиям и разработке 3-нм техпроцесса после успеха процессора Kirin X90, созданного по отечественной 5-нм технологии от SMIC. Теперь компания делает ставку на GAA-архитектуру, отказываясь от традиционных транзисторов на кремнии в пользу двумерных материалов, ранее не использовавшихся на таком уровне технологического процесса. Это решение может обеспечить повышенную производительность и снижение энергопотребления по сравнению с привычными кремниевыми чипами от других производителей. Интересно, что на данный момент только Samsung Foundry реализовала 3-нм техпроцесс с архитектурой GAA.

Параллельно Huawei занимается разработкой углеродного варианта 3-нм чипа, где вместо кремния предполагается использование углеродных нанотрубок — более перспективного материала для транзисторов. По сути, компания ищет новый подход к полупроводниковым технологиям, сотрудничая при этом с ключевым китайским контрактным производителем чипов — SMIC. Хотя проект пока находится на ранней стадии, и ранее Huawei уже отказывалась от амбициозных планов, успешная реализация 5-нм процессора Kirin и его интеграция в коммерческие продукты свидетельствует о серьёзных возможностях компании.
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