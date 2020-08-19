Huawei создаёт свой процессор

Если вы следите за новостями о мире высоких технологий, то знаете, что компания Huawei сейчас активно сражается за свои новые гаджеты. Дело в том, что производителю правительство США запретило использовать американские технологии, так что компания вынуждена разрабатывать что-то свое. И если с операционной системой на замену Android уже все более-менее нормально, то вот с аппаратной составляющей куда сложнее, ведь компания использовала американские процессоры. Так что производитель решил отказаться от помощи других компаний и создать нечто своё. Теперь компания Huawei работает над созданием своего собственного процессора. Это отнимет какое-то время, но в итоге производитель не будет ни от кого зависеть, что крайне важно.

Комментарии и отзывы Huawei
Обзоры:
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Новости:
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?

Недавно в России была представлена флагманская линейка смартфонов Honor 30 Series. Топовый ее представите...
Samsung Galaxy S7 неожиданно получил обновление

Компания Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy S7, которые были представлены более четырех л...
Samsung Galaxy Tab S7 получит новые функции

Мы довольно часто говорим о том, что компания Samsung должна вернуться на рынок планшетов и показать что-...
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)
Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro подешевели...
Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro подешевелиКомпания Xiaomi объявила о скором начале распродажи линейки умных телевизоров Xiaomi TV 5 Pro, которые по...
Представлен гибридный ноутбук HP EliteBo...
Представлен гибридный ноутбук HP EliteBoКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью EliteBook x360 830 G7, которая появится...
Глобальная версия бюджетника Honor 9A уж...
Глобальная версия бюджетника Honor 9A ужКомпания Honor определилась с датой глобальной премьеры смартфона Honor 9A, который был представлен в Кит...
Смартфон Huawei P30 получил стабильную в...
Смартфон Huawei P30 получил стабильную в Компания Huawei начала распространение стабильной версии оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Huawei P...
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie ...
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie Во время карантина многие пользователи пришли к выводу, что стоит улучшать условия, в которых они живут. ...
В Fortnite появятся управляемые машины...
В Fortnite появятся управляемые машиныХорошая новость для поклонников Fortnite, Epic Games поделилась датой появления машины в игре. ...
Google рассекретил дизайн смартфона Pixe...
Google рассекретил дизайн смартфона PixeКомпания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в он...
Смартфон HTC Desire 20 Pro будет оснащен...
Смартфон HTC Desire 20 Pro будет оснащенКомпания HTC возвращается с новым смартфоном HTC Desire 20 Pro. Ожидается, что 6,4 дюймовый дисплей устро...
Motorola анонсирует о запуске смартфона ...
Motorola анонсирует о запуске смартфона Компания Motorola разослала тизеры мероприятия 9 сентября 2020 года, приглашая своих гостей. ...
LucidSound LS50X Hybrid подойдет для все...
LucidSound LS50X Hybrid подойдет для всеНа весьма протяжении длительного времени гарнитуры с проводным подключением были номером один у большинст...
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 стал...
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 сталВ последнее время многие пользователи стали активно покупать беспроводные наушники, которые, к сожалению,...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 по...
Игровой монитор ViewSonic Elite XG270 поКомпания ViewSonic выпустила в продажу геймерский монитор Elite XG270, который оценен в 485 долларов. Нов...
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60Лучшие бензопилы. Makita EA7300P-60
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor