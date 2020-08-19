Huawei создаёт свой процессор

Если вы следите за новостями о мире высоких технологий, то знаете, что компания Huawei сейчас активно сражается за свои новые гаджеты. Дело в том, что производителю правительство США запретило использовать американские технологии, так что компания вынуждена разрабатывать что-то свое. И если с операционной системой на замену Android уже все более-менее нормально, то вот с аппаратной составляющей куда сложнее, ведь компания использовала американские процессоры. Так что производитель решил отказаться от помощи других компаний и создать нечто своё. Теперь компания Huawei работает над созданием своего собственного процессора. Это отнимет какое-то время, но в итоге производитель не будет ни от кого зависеть, что крайне важно.