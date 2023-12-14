Huawei создала собственный процессор на 7 нанометрах

Сегодня иностранные журналисты заявили, что компании Huawei и SMIC удивили представителей из США, представив 7-нм процессор Kirin 9000S, который эксперты отрасли считают технологическим прорывом из-за существующих торговых санкций. При этом специалисты отмечают, что крупнейшая полупроводниковая компания Китая не может сравниться по объёму производства с TSMC и Samsung. Кроме того, китайская компания также полагается на устаревшее оборудование для производства кремниевых пластин, что является существенной проблемой в плане повышения эффективности производства чипов современного уровня. Соответственно, даже если производительность системы на кристалле от Huawei каким-то образом соответствует Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, Dimensity 9300 от MediaTek или даже A17 Pro от Apple, это едва ли имеет значение, если SMIC не может произвести достаточное количество чипов.

Вот только, судя по всему, никаких проблем с производством чипов в Китае нет — компания планирует выпустить в следующем году до 100 миллионов смартфонов, а это внушительная партия на самом деле. Более того, Huawei и SMIC также анонсировали процессор, который будут производить на 5-нм техпроцессе. Это нельзя назвать технологическим прорывом, потому что на рынке есть чипы на 3 нанометрах, но это всё равно очень достойно для китайского гиганта, который пытается выстоять на достаточно конкурентном рынке смартфонов. Вопрос только в том когда все эти чипы попадут в продажу.
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