Huawei страдает от недостатка компонентов

В последнее время Huawei сталкивается с различными проблемами со своим бизнесом по производству смартфонов. Различные санкции США уже затруднили приобретение компанией важнейших компонентов для своих смартфонов, и, похоже, нехватка микросхем в Китае привела к тому, что производителю просто нечего предложить своим потенциальным покупателям. Согласно отчету MyDrivers, официальные магазины китайского технологического гиганта в Китае столкнулись с проблемой — почти все модели смартфонов в магазинах Huawei сейчас отсутствуют на складе, а определенные конфигурации и варианты цветов недоступны уже достаточно длительное время. И в будущем ситуация будет лишь ухудшаться, так как санкции никто отменять не собирается.