Huawei уже принимает заказы на смартфон Nova 6 5G

Компания Huawei начала принимать заказы на смартфон Huawei Nova 6 и его версию с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, официальный анонс которых состоится 5 декабря. Устройства доступны в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Пользователь может выбирать из четырех цветов: чёрного, синего, красного и сиреневого.

Напомним, что Huawei Nova 6 5G должен получит 6,44-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, двойную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, флагманский процессор Kirin 990 5G, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт, многомодульную основную камеру с главным датчиком на 60 Мп, а также предустановленную ОС EMUI 10 на основе Android 10.