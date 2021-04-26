Huawei уже работает над 6G

Поскольку на текущий момент технология связи 5G уже достигла рубежа и предела своего развития, крупные компании начали работать над технологией следующего поколения — 6G. Один из лидеров в этом сегменте, китайский гигант Huawei, сейчас делает следующий шаг в этом направлении. В сообщении, поступившем из Китая, со ссылкой на инсайдера, имеющего тесные связи с Huawei, говорится, что Huawei готова запустить два спутника вместе с партнерством двух китайских компаний в июле этого года. Они направлены на проверку сетевых технологий 6G, разработанных компанией. С запуском спутников для проверки 6G компания Huawei будет играть ведущую роль в глобальных исследованиях и разработках технологии 6G. Хотя, конечно, до релиза ещё 5G толком не добралась.