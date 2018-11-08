Huawei выпустила планшет MediaPad M5 Youth Edition с батареей 7500 мАч

Представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M5 Youth Edition, который поддерживает управление при помощи пера. Аппарат оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей и дактилоскопическим сканером для распознавания пользователей по отпечаткам пальцев. Основой устройства стал фирменный процессор Hisilicon Kirin 659 с восемью вычислительными ядрами и 4 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора равна 7500 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 8.0 Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приёмник GPS.