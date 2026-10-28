Huawei выпустила смартфон Pura 90 Plus

Сегодня компания Huawei представила свой новый смартфон Pura 90 Plus, который занял промежуточное положение между моделями Pura 90 и Pura 90 Pro. Устройство получило процессор Kirin 9025, а также основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором на 1 дюйм и переменной диафрагмой f/1.4–4.0. Основная камера дополнена 48-мегапиксельным телеобъективом с оптическим зумом до 4x, он также поддерживает макросъёмку и оснащён диафрагмой f/2.1. Третий модуль представляет собой сверхширокоугольную камеру на 40 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм. Устройство оснащено 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2848х1276 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран защищён стеклом Kunlun Glass второго поколения, в отверстии в верхней части дисплея расположена фронтальная камера на 12 Мп.

За производительность отвечает Kirin 9025 — переработанная версия Kirin 9020, который ранее использовали в серии Pura 80. По заявлению Huawei, новый процессор обеспечивает прирост производительности на 20%, плюс он работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного накопителя составляет 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 7 с голосовым помощником Celia. Среди других особенностей — защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, поддержка спутниковой связи и аккумулятор ёмкостью 5700 мАч. При этом цена смартфона в топовом исполнении составляет 1000 долларов, что весьма немало по нынешним меркам.