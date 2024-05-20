Huawei выпустила смартфон на базе Kirin 9010L

Мобильный процессор Kirin 9010 заменил модель Kirin 9000S в начале этого года, когда Huawei официально представила серию смартфонов Pura 70. Однако, если верить информации западных инсайдеров, компания также разрабатывала другую версию своего новейшего процессора, который на деле не был официально анонсировал. Называется данный процессор Kirin 9010L и его существование было обнаружено благодаря тщательному изучению недавно анонсированного смартфона Nova 12 Ultra Star Edition, который отличается от обычной версии в том числе частотами ядер и архитектурой. Если верить китайским инсайдерам, новый смартфон Nova 12 Ultra Star Edition, действительно работает на новом процессоре Kirin 9010L и немного странно, что Huawei держала эту версию в секрете.

Вероятно, это решение было принято для того, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны властей США, которые в последнее время активно блокируют возможность Huawei покупать полупроводниковую продукцию. С другой стороны, нужно понимать, что Kirin 9010L — это более медленная версия процессора, который используется в серии смартфонов Pura 70, так что ожидать от него внушительной производительности не стоит. Вместо 12-ядерного кластера центрального процессора Huawei интегрировала 9-ядерный кластер с производительными ядрами, работающими на слегка пониженной тактовой частоте. При этом процессор производят по той же технологии в 7 нанометров, которая в целом сильно отстаёт от современных решений.