Huawei выпустила в продажу смартфон Enjoy Max в коричневом цветовом исполнении

Компания Huawei выпустила в продажу анонсированный в октябре смартфон под названием Enjoy Max в коричневом цвете. Гаджет получил 7,12-дюймовый экран с разрешением 2244 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Двойная основная камера оснащена сенсорами 16 Мп + 2 Мп и LED-вспышкой. Фронтальная камера одинарная с сенсором на 8 Мп. За питание отвечает батарея емкостью 5000 мА.ч. Смартфон Huawei Enjoy Max предлагается от 1699 юаней (16380 рублей) в зависимости от модификации.