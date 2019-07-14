Huawei выпустит EMUI 10 на базе Android Q 9 августа.

Согласно официальному расписанию конференции разработчиков Huawei 2019, компания представит EMUI 10 на базе Android Q в первый день мероприятия. По сообщениям, EMUI 10 будет основан на Android Q , который еще не вышел из стадии бета-тестирования. Huawei анонсировала первую партию телефонов, которые будут получать обновление Android.

Компания Huawei еще не сообщила об изменениях, которые появятся в EMUI 10. EMUI 10 представит переработанную иконографию, улучшенный опыт многозадачности, переработанный пользовательский интерфейс камеры с улучшенными элементами управления и дополнительными функциями, компилятор ARK второго поколения и многое другое. Кроме того, Game Turbo 4.0 также, как сообщается, будет частью пакета для дальнейшего улучшения игровой производительности.