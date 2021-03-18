Huawei выпустит FreeBuds 4 в четырех цветах

Сегодня известный инсайдер, который на протяжении длительного времени достаточно точно угадывал детали новых устройств китайских гигантов рассказал, что Huawei, возможно, планирует выпустить свои беспроводные наушники FreeBuds 4 в четырех цветовых вариантах в мае 2021 года. Стоит уточнить, что это неофициальная информация, да и на данный момент неизвестно, в каких цветах появятся новые наушники, но ожидается, что это будут белый, черный, красный и серебристый цвета. Также ожидается, что дизайн предыдущего поколения наушников, вероятно, будет перенесен в FreeBuds 4 без каких-либо серьезных изменений. Благо, полноценный релиз должен состояться уже совсем скоро, тогда уже можно будет поговорить о реальных возможностях продукта.