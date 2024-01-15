Huawei выпустит P70 на старом процессоре

По информации сразу нескольких инсайдеров, компания Huawei планирует представить новый процессор Kirin в конце текущего года вместе с запуском своей флагманской серии смартфонов P70. При этом, по информации другого источника, компания может использовать запасы процессоров Kirin 9000S для одной из моделей в линейке, что может вызвать недовольство у некоторых пользователей. Стоит напомнить, что Huawei планирует выпустить модели P70, P70 Pro и P70 Art в рамках своего запуска флагманской серии, которую многие пользователи ждали буквально годы. Но не все модели P70 будут оснащены новым процессором флагманского уровня Kirin 9010, потому что, по информации из китайской социальной сети Weibo, Kirin 9000S всё ещё проходит тестирование для базовой модели.

Это значит, что базовая версия смартфона выйдет на прошлогоднем процессоре, который сам по себе не очень интересен, а флагманы топового уровня получат свежий чип. К сожалению, источник данной информации не сообщил, почему Huawei приняла такое решение, но это может быть связано с ограниченным количеством процессоров Kirin 9010. Дело в том, что китайский гигант полагается на производственные мощности компании SMIC, крупнейшего производителя полупроводников в Китае, чтобы обеспечить поставки процессоров Kirin 9000S, выпускаемых по технологии 7 нм. К сожалению, SMIC производит эти чипы на более старом оборудовании DUV, что делает процесс крайне затратным и трудоёмким. Это могло повлиять на решение компании.