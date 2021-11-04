Huawei выпустит новый складной Mate X в феврале

Huawei уже выпустила на рынок несколько складных смартфонов, в том числе Mate X, Mate Xs и Mate X2, а теперь китайский технологический гигант готовится выпустить на рынок новую модель в этой же линейке. При этом ожидается, что производитель будет следовать своим обычным срокам и выпустит новый складной смартфон серии Mate X в феврале. Таким образом, складное устройство следующего поколения от компании Huawei будет запущено в феврале следующего года, скорее всего, вместе с флагманскими телефонами серии Mate 50, выпуск которых уже отложен. Кроме того, в отчете добавлено, что в настоящее время компания тестирует датчик отпечатков пальцев под дисплеем и OLED-экран для следующего поколения складных смартфонов. Ожидается, что новый складной смартфон будет оснащен технологией OLED без POL-LESS, разработанной Samsung Display, которая может увеличить яркость дисплея на 20-30 процентов.

Кроме того, есть информация, что Huawei Mate V (название еще не подтверждено) с раскладной конструкцией будет выпущен к концу этого года — после запуска устройство будет конкурировать с подобными сериями Samsung Galaxy Z Flip. А ещё, помимо Huawei, есть несколько других китайских производителей, работающих над собственными складными смартфонами, которые, по слухам, будут официально представлены в этом году, в том числе такие бренды, как OPPO и Vivo. Так что если вы хотели себе именно складной смартфон, то стоит подождать как минимум до февраля текущего года.