Huawei выпустит новую HarmonyOS, но не для всех

Ранее в этом месяце компания Huawei сделала достаточно смелый шаг, заявив всему миру, что её грядущая операционная система HarmonyOS полностью устранит поддержку приложений Android на своих устройствах. Тем не менее, вскоре компания уточнила данную информацию, чтоб пользователи понимали будущее платформы. Huawei объяснила, что все устройства за пределами Китая не получат апдейт до новой версии HarmonyOS. Это означает, что все мобильные устройства будут по-прежнему работать под управлением EMUI, которая может выглядеть похоже на HarmonyOS, но основана на открытом проекте Android, хотя работает она без каких-либо сервисов и приложений Google.

Кроме того, Huawei будет продолжать увеличивать поддержку для разработчиков по всему миру — у компании даже есть огромное сообщество разработчиков, которые обеспечивают нормальную работу всех приложений на устройствах, не имеющих сервисов Google. С другой стороны, это значит, что если вы используете устройство Huawei за пределами Китая, вы не получите обновление HarmonyOS, и это крайне печальная новость для многих пользователей, которые не получат поддержку последней операционной системы. Но, безусловно, смартфон всё равно будет работать, просто без каких-то ярких новых функций, которые слегка упрощают жизнь пользователю. Нельзя сказать, что это существенная проблема, потому что на деле окажется, что в новой версии системы интересных нововведений гораздо меньше, чем многие ожидают.