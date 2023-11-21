Huawei выпустит новую HarmonyOS, но не для всех

Кроме того, Huawei будет продолжать увеличивать поддержку для разработчиков по всему миру — у компании даже есть огромное сообщество разработчиков, которые обеспечивают нормальную работу всех приложений на устройствах, не имеющих сервисов Google. С другой стороны, это значит, что если вы используете устройство Huawei за пределами Китая, вы не получите обновление HarmonyOS, и это крайне печальная новость для многих пользователей, которые не получат поддержку последней операционной системы. Но, безусловно, смартфон всё равно будет работать, просто без каких-то ярких новых функций, которые слегка упрощают жизнь пользователю. Нельзя сказать, что это существенная проблема, потому что на деле окажется, что в новой версии системы интересных нововведений гораздо меньше, чем многие ожидают.