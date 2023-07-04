Huawei выпустит оборудование для сетей 5.5G в 2024 году

Компания Huawei официально объявил о том, что в 2024 году она запустит полный набор коммерческого оборудования для сетей 5.5G — данное заявление представитель компании сделал на форуме 5G Advanced во время выставки MWC Shanghai 2023. Ян Чаобин, директор и президент продуктов и решений в компании Huawei, отметил, что компания намерена с этим релизом открыть эру 5.5G для отрасли информационно-коммуникационных технологий. За последние четыре года развёртывание 5G продвигалось внушительными темпами и уже принесло значительные финансовые результаты. В настоящее время в мире функционирует более 260 коммерческих сетей 5G, обслуживающих более 1,2 миллиарда пользователей, а количество пользователей с гигабитным F5G уже составляет 115 миллионов.

С развитием сервисных моделей и контента непрерывно возникают новые технологические прорывы, которые требуют более быстрого интернет-соединения, и именно ради этого компания активно работала над сетью 5.5G. Данная сеть предоставит куда более высокую скорость передачи информации, что, в теории, позволит открыть дверь в мир дополненной реальности и трёхмерных объектов даже без использования специального оборудования. Правда, стоит понимать, что оборудование для этих сетей в продажу поступит только в 2024 году, а значит, что крупные компании смогут запустить решение в коммерческую реализацию ещё позже. Будем следить за ситуацией, дабы понять, насколько технология важна в современном мире.
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