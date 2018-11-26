Huawei выпустит смартфон Infinity-O намного раньше чем Samsung

Активное стремление Huawei стать ведущим лидером во всем мире продолжается, поскольку компания стремится соответствовать каждому шагу нынешнего лидера Samsung. Смартфон Mate 20 - это самый прямой конкурент Galaxy Note9 от Samsung, мы знаем что Huawei делает все чтобы превзойти Samsung и выпустить первый складной смартфон, и теперь компания подтвердила, что в декабре начнет работать над смартфоном с дисплеем Infinity-O.

Подтверждение приходит в виде тизерного изображения, отправленного в одну из учетных записей Weibo от Huawei и показывает схему смартфона с отверстием в верхнем левом углу экрана. На изображении также показан месяц - декабрь.