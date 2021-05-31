Huawei выпустит смартфоны на HarmonyOS

Среда станет большим днем ​​для Huawei, и не потому, что она анонсирует новые смартфоны, а из-за того, на чем эти новые гаджеты будут работать. Собственная операционная система HarmonyOS займет центральное место на презентации и четко продемонстрирует глобальному рынку то, как Huawei видит мир без сервисов Google. Конечно, успех операционной системы будет зависеть напрямую от того, на скольких телефонах HarmonyOS будет установлена, но, теоретически, все крупные производители в ближайшем будущем получат доступ к данной системе, что позволит расширить круг влияния HarmonyOS на мировом рынке не только смартфонов, но и различной иной умной техники.

И, естественно, ожидается, что HarmonyOS будет предустановлен на будущих устройствах Huawei. К ним относятся все еще неанонсированный смартфон Huawei P50, а также недавно появившийся по слухам MatePad Pro 2. Это, однако, будет лишь небольшая часть новинок под управлением операционной системы от Huawei. Дело в том, что в сети появилась информация о том, что Huawei планирует выпустить уже существующие смартфоны на данной операционной системе, то есть некогда выпущенные флагманы тоже вполне вероятно получат новую ОС. Конечно, никто не может сказать точно, какие сервисы будут доступны на данных смартфонах и какие вообще там будут функции, но мы ожидаем, что производитель представит нечто действительно интересное и стоящее. Теоретически, презентация должна пройти 2 июня, так что ждем с нетерпением.