Huawei выпустит свежую версию HarmonyOS совсем скоро

HarmonyOS от Huawei уже представлена в версии 2.0, и согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, она развернута на более чем 70 миллионах устройств. Новый отчет показал, что Huawei анонсирует новую версию операционной системы в конце этого года на своей ежегодной конференции разработчиков в этом году. Источником информации является инсайдер, который ранее сливал массу информации о смартфонах компании. Теперь он сообщил, что новая версия HarmonyOS будет анонсирована на конференции разработчиков Huawei (HDC) 2021, которая состоится в конце этого года — дата проведения конференции на данный момент неизвестна. С другой стороны, ничего сложного в том, чтобы просто подождать релиза новой версии операционной системы, нет — это вполне интересная операционная система, которая имеет все шансы на успех.

Напомним, компания Huawei сразу заинтересовалась разработкой собственной версии операционной системы после того, как американские власти ввели санкции против производителя. В итоге компания лишилась возможности получать Android на свои смартфоны, а значит, пришлось быстро создавать что-то, чтобы дальше выпускать свои смартфоны и продавать их не теряя прибыли. Спустя уже два года производитель показал новую версию операционной системы, которую разработали самостоятельно. И теперь компания планирует выпустить в свет HarmonyOS уже с очередным апдейтом, который обладает большим набором преимуществ и отличий перед конкурентами.
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