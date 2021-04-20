Huawei выпустит три новых складных смартфона

По слухам сети, три новых складных смартфона будут оцениваться смартфонами среднего сегмента вместо премиум класса. Более низкая цена складных смартфонов сделает их более привлекательными и поможет с массовой адаптируемостью таких устройств. Это приведет к увеличению спроса на эту категорию, и к ней присоединятся многие другие бренды, что в конечном итоге принесет пользу покупателям. Пока что сроки запуска грядущих бюджетных складных смартфонов Huawei еще не известны.
Китайская компания Huawei планирует выпустить три новые складные смартфоны на рынке.