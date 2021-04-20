Huawei выпустит три новых складных смартфона

Китайская компания Huawei планирует выпустить три новые складные смартфоны на рынке.

По слухам сети, три новых складных смартфона будут оцениваться смартфонами среднего сегмента вместо премиум класса. Более низкая цена складных смартфонов сделает их более привлекательными и поможет с массовой адаптируемостью таких устройств. Это приведет к увеличению спроса на эту категорию, и к ней присоединятся многие другие бренды, что в конечном итоге принесет пользу покупателям. Пока что сроки запуска грядущих бюджетных складных смартфонов Huawei еще не известны.
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