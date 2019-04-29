Huawei выпустит всего 300 тысяч складных смартфонов Mate X

Сетевые источники поделились подробностями о релизе складного смартфона Huawei Mate X, который был представлен в феврале этого года. Утверждается, что стартовая партия насчитывает 100 000 экземпляров, а продажи должны стартовать до конца июня этого года. При этом цена смартфона в Китае составит около 2000 долларов. Недавно стало известно о наложенных поставщиком складных экранов компании BOE ограничений, по которым Huawei сможет выпустить всего 300 000 смартфонов. Что до конкурентов из Samsung, то им приписывают намерение поставить миллион складных смартфонов Galaxy Fold.

Напомним, что Huawei Mate X оснащается OLED-дисплеем, который выполняет функции трех экранов: основного в сложенном режиме (6,6-дюйма, разрешение 2480:1148 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, вспомогательного в сложенном виде (6,4-дюйма, 2480:892 пикселей, 25:9) и планшета в разложенном состоянии (8-дюймов, 2480:2200, 8:7,1). Толщина в сложенном состоянии всего 11 мм против 17 мм у Galaxy Fold. Также отметим аккумуляторы суммарной емкость 4500 мАч, 55-Вт технологию SuperCharge, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройную камеру и фирменный топовый чипсет Kirin 980.