Huawei вновь под ударом

Какое-то время назад появилась информация о том, что компания Huawei переживает удары со стороны США, так как страна запретила местным производителям и крупным компаниям сотрудничать с китайским производителем электроники. Потом ситуация вроде как выровнялась и Huawei начала работать в штатном режиме, но теперь вновь появились проблемы. Дело в том, что в США выпустили новые законы, по которым процессоры компании TSMC, которые произведены по технологии 14 нанометров, содержат более 15% американских технологий и ресурсов, так что они не могут быть использованы в смартфонах и прочих устройствах китайского гиганта. Это значит, что если новые законы и правда отправят в печать, то Huawei вновь может оказаться на пороге скандала.