Huawei заняла лидирующую позицию на рынке складных смартфонов

Сегодня компания IDC опубликовала свежий отчёт по рынку складных смартфонов в Китае, согласно которому Huawei доминировала в последнем квартале 2024 года. Если верить этой информации, компания из Шэньчжэня продала 48,6% из 2,5 миллионов отгруженных устройств, в то время как Honor заняла второе место с долей рынка в 20,6%. Однако интерес к складным смартфонам, похоже, ослабел — объёмы поставок оказались почти на 10% ниже по сравнению с тем же периодом годом ранее. Четвёртый квартал 2024 года стал первым, когда сегмент складных смартфонов зафиксировал снижение поставок за всё время существования этого формата электроники. IDC отметила, что несмотря на то, что устройства становятся тоньше и легче, оснащаются более ёмкими батареями и имеют менее заметные складки на дисплее, покупатели не проявляют прежнего энтузиазма.

Пользователи всё ещё настороженно относятся к высоким ценам на такие устройства, и их покупают в основном пользователи, которые уже имеют основной смартфон с традиционным дизайном корпуса. IDC подчеркнула, что привлекать такую узкую аудиторию становится сложнее, и производителям нужно активнее внедрять технологические новшества. При этом доминирование Huawei на рынке связано с тем, что компания предлагает самый широкий ассортимент складных устройств, несмотря на наличие складных моделей у всех конкурентов в двух наиболее популярных форм-факторах. Ведь в линейке Huawei есть доступная модель nova Flip в форм-факторе раскладушки и её более дорогая версия Pocket 2, выпущенный в конце ноября Mate X6, а также единственная в мире тройная складная модель — Mate XT Ultimate.
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