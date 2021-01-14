Huawei запланировала 300 миллионов устройств на HarmonyOS

В прошлом году, через несколько месяцев после того, как Соединенные Штаты запретили Huawei использовать операционную систему Android от Google, Huawei запустила собственную HarmonyOS (также известную как HongMeng OS), и новые устройства, работающие на ней, постепенно выходят на рынок. Правда, конечно, стоит понимать, что данная операционная система все же собрана на основе Android, но это мелочи. Теперь руководители компании заявили, что HarmonyOS предназначена для широкого спектра устройств, от смартфонов до устройств умного дома. И теперь производитель планирует заниматься продажами своих гаджетов на данной операционной системе, запланировав 300 миллионов устройств только на 2021 год. Ожидаем эти новинки.