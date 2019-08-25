Huawei запустит Mate 30 и Mate 30 Pro в следующем месяце

Huawei может представить Mate 30 и Mate 30 Pro уже в следующем месяце, а 19 сентября мобильные телефоны на базе Kirin 990 появятся в Европе. Ожидается, что в серии Mate 30 установлены две фронтальные камеры с «настраиваемыми сенсорами Sony IMX».

Также смартфоны должны получить так называемым «экран-водопад» или waterfall screen. По слухам, Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro должны стать рекордсменами по быстроте заряда аккумуляторов, емкостью 4200 мАч и 4500 мАч, получив поддержку беспроводной зарядки до 25 Вт и проводной до 55 Вт.