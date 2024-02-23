Huawei завершила партнёрство с Porsche Design

Но теперь, когда партнёрство завершилось, возникают вопросы о том, почему компания Huawei не продлила его. Ведь на текущий момент китайский производитель достаточно активно развивается в направлении флагманских смартфонов, а уникальный дизайн от именитой студии мог бы привлечь внимание аудитории. Кроме того, если уж на то пошло, для Huawei ничего не стоит подписать контракт и заниматься выпуском уникальных версий смартфонов раз в год или даже реже. Возможно, производитель просто решил сфокусироваться на выпуске серийных устройств и заниматься эксклюзивными и очень дорогими устройствами больше планов нет, но об этом мы можем лишь догадываться — официальных заявлений от Huawei нет. Даже небольшого пресс-релиза с новостью.