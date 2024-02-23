Huawei завершила партнёрство с Porsche Design

Сегодня компания Porsche Design официально подтвердил порталу Android Authority, что сделка с Huawei больше не действует. Фактически, сделка закончилась в июне прошлого года, но официальные данные поступили только сейчас. Стоит напомнить, что Huawei и Porsche Design сотрудничали с 2016 года, выпустив несколько великолепных флагманских устройств с необычным дизайном. Эти флагманы получили лучшее в классе аппаратное обеспечение с абсолютно потрясающим дизайном и, в некоторых случаях, стоили намного дороже стандартных вариантов. Некоторые смартфоны даже получили обновления, которые не были доступны в стандартных вариантах смартфонов, так что это партнёрство принесло действительно интересные продукты.

Но теперь, когда партнёрство завершилось, возникают вопросы о том, почему компания Huawei не продлила его. Ведь на текущий момент китайский производитель достаточно активно развивается в направлении флагманских смартфонов, а уникальный дизайн от именитой студии мог бы привлечь внимание аудитории. Кроме того, если уж на то пошло, для Huawei ничего не стоит подписать контракт и заниматься выпуском уникальных версий смартфонов раз в год или даже реже. Возможно, производитель просто решил сфокусироваться на выпуске серийных устройств и заниматься эксклюзивными и очень дорогими устройствами больше планов нет, но об этом мы можем лишь догадываться — официальных заявлений от Huawei нет. Даже небольшого пресс-релиза с новостью.