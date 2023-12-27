HyperOS получила официальный логотип и список гаджетов

Прошло некоторое время с момента официального анонса компанией Xiaomi о новой операционной системе HyperOS и о том, что она в ближайшем будущем заменит MIUI. А теперь генеральный директор компании Лей Цзюнь официально представил новый логотип данной операционной системы, который будет использоваться в системе и отображаться при загрузке смартфона. Более того, компания даже поделилась списком устройств, которые получат доступ к последнему обновлению в первой волне. По словам Лея Цзюня, новый логотип представляет собой «галактику точек, которые вихрятся вместе, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной» — довольно красивое описание для буквально однотипных квадратов с закруглёнными краями, которые можно нарисовать в графическом редакторе примерно за 3 минуты.

Объясняя новый логотип операционной системы HyperOS представители компании достаточно ярко описывали подтекст решения с логотипом, но на деле это всё просто маркетинг — логотип простой, даже слишком, но кому он в целом интересен? Как будто кто-то выбирает операционную систему по логотипу прошивки. Да и на самом деле выбирать ничего не дают, потому что вы покупаете смартфон с предустановленной системой. Помимо нового логотипа для HyperOS руководство Xiaomi также поделилось расширенным списком устройств, которые получат обновление до новой операционной системы, но беда в том, что в этом списке указаны смартфоны для китайского рынка. То есть версии для глобального рынка получат апдейт позже.
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