HyperX Cloud Buds обеспечивают до 10 часов автономной работы

HyperX добавила в свой ассортимент новые наушники, они подходят для игр, общения и рабочих встреч.

Наушники HyperX Cloud Buds обеспечивают беспроводное соединение по Bluetooth 5.0. Встроенный аудиочип Qualcomm aptX HD упрощает сопряжение с устройством. 14 мм неодимовые динамики имеют частотную характеристику 20 Гц-20 кГц.

Вес наушников всего 27,5 граммов. Встроенный всенаправленный микрофон и многофункциональные кнопки делают Cloud Buds очень удобным для звонков, управления музыкой. Производитель заявляет, что наушники Cloud Buds обеспечивают автономную работу до 10 часов без подзарядки.

Наушники HyperX Cloud Buds доступны по цене 59,99 долларов.