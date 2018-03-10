HyperX Outs Cloud Revolver Gunmetal

HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., сегодня объявила о выпуске игровой гарнитуры HyperX Cloud Revolver Gunmetal в семейство Cloud Revolver.Благодаря такому же отмеченному наградами звуку, комфорту и долговечности, присущим Cloud Revolver, новое издание предлагает захватывающие аудио профили, созданные в семействе Cloud Revolver, создавая более крупную звуковую сцену для игрового процесса FPS и открытой среды, а также концертный зал как звук при прослушивании музыки.HyperX Cloud Revolver Gunmetal использует 50-миллиметровые динамики. Гарнитура универсальна с его съемным шумоподавляющим микрофоном, который сертифицирован TeamSpeak и Discord. Гарнитура спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в течение долгих часов геймплея.