HyperX Streamer Starter Pack - отличный стартовый набор для начинающих стримеров

HyperX, группа разработчиков игровой периферии сегодня объявила о выпуске стартового пакета HyperX Streamer Starter Pack. Стартовый набор содержит все необходимое для начала карьеры в сфере стриминга, HyperX предоставляет USB-микрофон SoloCastTM и игровую гарнитуру Cloud Core с DTS Headphone: X 1 Spatial Audio за 130 долларов. Вместе с отдельно доступной игровой гарнитурой HyperX Cloud Alpha Blackout Edition по цене 100 долларов.

Гарнитуры Cloud Core и Cloud Alpha blackout edition обеспечивают многоплатформенную совместимость с ПК, PS5, PS4, Xbox Series X | S2, Xbox One 2, Xbox One S 2, mobile3, Nintendo Switch и другими системами виртуальной реальности с портами 3,5 мм. HyperX Streamer включает микрофон SoloCast USB с простой настройкой Plug N Play. Микрофон использует кардиоидную диаграмму направленности, которая более чувствительна к источникам звука непосредственно перед микрофоном, что делает его идеальным для голосового чата в игре, потоковой передачи голосового звука и аудиозаписей для создания контента. Микрофон предлагает функцию отключения звука касанием, которая указывает состояние звука и подставку, которая поворачивается, чтобы соответствовать различным настройкам для простоты использования.