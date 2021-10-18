HyperX Streamer Starter Pack - отличный стартовый набор для начинающих стримеров

Гарнитуры Cloud Core и Cloud Alpha blackout edition обеспечивают многоплатформенную совместимость с ПК, PS5, PS4, Xbox Series X | S2, Xbox One 2, Xbox One S 2, mobile3, Nintendo Switch и другими системами виртуальной реальности с портами 3,5 мм. HyperX Streamer включает микрофон SoloCast USB с простой настройкой Plug N Play. Микрофон использует кардиоидную диаграмму направленности, которая более чувствительна к источникам звука непосредственно перед микрофоном, что делает его идеальным для голосового чата в игре, потоковой передачи голосового звука и аудиозаписей для создания контента. Микрофон предлагает функцию отключения звука касанием, которая указывает состояние звука и подставку, которая поворачивается, чтобы соответствовать различным настройкам для простоты использования.