HyperX отгрузила более миллиона USB-микрофонов

HyperX, группа разработчиков игровой периферии в HP Inc. и лидер бренда в области игр и киберспорта, объявила сегодня о том, что линейка USB-микрофонов превысила отметку в миллион поставок. Микрофон HyperX QuadCast USB, впервые представленный на рынке микрофонов в 2019 году, стал популярным среди геймеров, стримеров и влиятельных лиц. По мере роста спроса на микрофоны HyperX расширила свое портфолио за счет настраиваемого QuadCast S и доступного SoloCast, чтобы удовлетворить потребность геймеров, создателей контента, студентов и профессионалов WFH быть услышанными, оставаться активными в своих сообществах и продуктивно работать.

Микрофоны HyperX оснащены уникальным, простым в использовании датчиком отключения звука со светодиодным индикатором состояния, который предлагает пользователям визуальную светодиодную подсветку, когда микрофон активен. Эти универсальные микрофоны также подходят для резьбовых соединений 3/8 дюйма и 5/8 дюйма для совместимости с большинством микрофонных стоек и штанг. Все микрофоны HyperX совместимы с ПК, PS5 и Mac и работают на основных потоковых платформах, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit, и сертифицированы Discord и TeamSpeak. Микрофоны HyperX QuadCast и Quadcast S предлагают четыре диаграммы направленности - стерео, всенаправленный, кардиоидный и двунаправленный - для поддержки различных настроек и приложений вещания. Микрофоны оснащены встроенным антивибрационным амортизатором и поп-фильтром, удобно расположенным диском регулировки усиления и 3,5-миллиметровым выходом для наушников для мониторинга микрофона в реальном времени. Для дополнительного уровня персонализации QuadCast S предлагает динамические световые эффекты RGB, настраиваемые с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.
Комментарии и отзывы HyperX QuadCast USB
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