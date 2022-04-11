HyperX представила беспроводные игровые наушники HyperX Cloud Alpha Wireless со сроком службы батареи до 300 часов

Cloud Alpha Wireless, разработанная для обеспечения максимального качества звука в игре, использует новую и улучшенную специально разработанную двухкамерную технологию, настроенную для воспроизведения средних и высоких частот отдельно от низких. Его DTS Headphone:X Spatial Audio обеспечивает точную локализацию и виртуальный 3D-звук для пространственного звука, который позволяет геймерам по-настоящему окунуться в игровой мир. В гарнитуре используются специально разработанные 50-мм драйверы, которые имеют более тонкую и легкую конструкцию, сохраняя при этом звук и производительность оригинальной проводной версии. Съемный микрофон, сертифицированный для Discord и TeamSpeak, оснащен встроенными элементами управления звуком для регулировки громкости, отключения звука и мониторинга микрофона, а также светодиодным индикатором, который становится красным при отключении звука. Cloud Alpha Wireless использует съемный микрофон с шумоподавлением для уменьшения фонового шума и обеспечивает более четкое качество передачи голоса для улучшения командного общения и игрового чата. Cloud Alpha Wireless работает на частоте 2,4 ГГц и на расстоянии до 20 метров, обеспечивая свободу беспроводной связи без ущерба для качества звука. Наушники имеют качественную алюминиевую раму и регулируемое оголовье для долговечности. Гарнитура также предлагает фирменный комфорт HyperX благодаря мягкому кожзаменителю и мягкой пене с эффектом памяти.