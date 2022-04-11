HyperX представила беспроводные игровые наушники HyperX Cloud Alpha Wireless со сроком службы батареи до 300 часов

HyperX представила беспроводные игровые наушники HyperX Cloud Alpha Wireless со сроком службы батареи до 300 часов на одном заряде. Благодаря фирменному комфорту HyperX, Cloud Alpha Wireless предлагает захватывающий звук с DTS Headphone: X 2 Spatial Audio и использует двухкамерные драйверы HyperX для более точного звука в игре.

Cloud Alpha Wireless, разработанная для обеспечения максимального качества звука в игре, использует новую и улучшенную специально разработанную двухкамерную технологию, настроенную для воспроизведения средних и высоких частот отдельно от низких. Его DTS Headphone:X Spatial Audio обеспечивает точную локализацию и виртуальный 3D-звук для пространственного звука, который позволяет геймерам по-настоящему окунуться в игровой мир. В гарнитуре используются специально разработанные 50-мм драйверы, которые имеют более тонкую и легкую конструкцию, сохраняя при этом звук и производительность оригинальной проводной версии. Съемный микрофон, сертифицированный для Discord и TeamSpeak, оснащен встроенными элементами управления звуком для регулировки громкости, отключения звука и мониторинга микрофона, а также светодиодным индикатором, который становится красным при отключении звука. Cloud Alpha Wireless использует съемный микрофон с шумоподавлением для уменьшения фонового шума и обеспечивает более четкое качество передачи голоса для улучшения командного общения и игрового чата. Cloud Alpha Wireless работает на частоте 2,4 ГГц и на расстоянии до 20 метров, обеспечивая свободу беспроводной связи без ущерба для качества звука. Наушники имеют качественную алюминиевую раму и регулируемое оголовье для долговечности. Гарнитура также предлагает фирменный комфорт HyperX благодаря мягкому кожзаменителю и мягкой пене с эффектом памяти.