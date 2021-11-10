HyperX представила гарнитуру Cloud Alpha Blackout Edition

HyperX, группа разработчиков игровой периферии в HP Inc. и лидер бренда в области игр и киберспорта, объявила сегодня о выпуске Blackout Edition для игровой гарнитуры HyperX Cloud Alpha, которая отправляется по всей Европе. В Cloud Alpha, созданном для обеспечения максимального комфорта в течение долгих часов продолжительного игрового процесса, используется фирменная пена с эффектом памяти HyperX, расширенное оголовье с более мягким и гибким кожзаменителем и прочная легкая алюминиевая рама. Гарнитура оснащена съемным кабелем со встроенным управлением звуком, позволяющим консольным геймерам регулировать громкость и отключать микрофон прямо на кабеле.

Cloud Alpha использует двухкамерную технологию HyperX для обеспечения точного игрового звука с невероятным диапазоном и тоном. С 50-миллиметровыми драйверами двойные камеры позволяют HyperX настраивать и отделять басы от средних и высоких частот, создавая динамичный звук, который делает игры, музыку и фильмы более захватывающими.