HyperX представила игровые наушники Cloud Alpha S 7.1-канальным звуком

Компания HyperX представила продолжение своей популярной игровой гарнитуры Cloud Alpha. Новая версия называется Cloud Alpha S и добавляет виртуальный объемный звук 7.1 через USB-блок управления звуком со встроенной звуковой картой цифровой обработки сигналов. Блок также поставляется с отдельными регуляторами громкости для чата и игрового звука.

Наушники по сути имеют тот же удобный дизайн и используют то же аудиооборудование, что и предыдущая модель, включая двухкамерные драйверы, но с немного усовершенствованной настройкой звука. HyperX Cloud Alpha S также оснащен регулятором баса на тыльной стороне чашки. Новинка поступит в продажу в сентябре за $ 130.