HyperX представляет беспроводную игровую гарнитуру Cloud Core

HyperX, команда разработчиков игровой периферии в HP Inc. и лидер в области игр и киберспорта, объявила о выпуске игровой гарнитуры Cloud Core Wireless. Cloud Core Wireless, последнее дополнение к обширной линейке гарнитур HyperX, поддерживает пространственное звучание DTS Headphone: X и предлагает фирменный комфорт и надежность HyperX, разработанные для улучшения игровых сессий.

Cloud Core Wireless, созданный для полного погружения в игровой процесс, оснащен пространственным звуком DTS Headphone: X и драйверами диаметром 53 мм для обеспечения четкого и точного позиционного звука в играх. Эта новая беспроводная гарнитура игрового уровня работает на частоте 2,4 ГГц, обеспечивает до 20 часов автономной работы и радиус действия беспроводной связи до 20 метров. Игровая гарнитура Cloud Core Wireless сертифицирована Discord и TeamSpeak на совместимость с чатом. Гарнитура оснащена гибким съемным микрофоном с шумоподавлением, который снижает фоновый шум и обеспечивает более четкое качество голоса для улучшения игрового чата. В сочетании с высококачественной сборкой своих предшественников Cloud Core Wireless использует конструкцию из алюминия с регулируемым оголовьем, обеспечивающую долговечность и стабильность. Гарнитура также имеет мягкий кожзаменитель и плюшевую пену с эффектом памяти для фирменного комфорта HyperX.