HyperX выпустила гарнитуру Cloud Alpha Blackout Edition в черном исполнении

HyperX объявила о выпуске игровой периферии Cloud Alpha Blackout Edition в полностью черном исполнении.

HyperX Cloud Alpha Blackout Edition обеспечивает максимальный комфорт в продолжительной игровой сессии, а также высокое качество звука. Гарнитура использует фирменную конструкцию HyperX. Прочная конструкция из алюминия, мягкое оголовье из кожзаменителя, съемный микрофон и амбушюры с эффектом памяти.

Двойные 50 мм драйверы гарантируют точный звук, который дает преимущество геймерам в играх. К тому же качественный звук делает просмотр фильмов и прослушивание музыки более захватывающим. HyperX Cloud Alpha Blackout Edition совместима с ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S2, Xbox One 2, Xbox One S 2, мобильными устройствами, Nintendo Switch и устройствами с разъемом 3,5 мм. Вес гарнитуры составляет 298 граммов, с микрофоном 336 граммов.

Ориентировочная стоимость игровой гарнитуры HyperX Cloud Alpha Blackout Edition составляет 99 евро.
Комментарии и отзывы HyperX Cloud Alpha Blackout Edition
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