ID-COOLING представил низкопрофильный воздушный кулер IS-47S

Компания ID-COOLING анонсировала низкопрофильный воздушный кулер для ЦП IS-47S высотой 47 мм.

При общей высоте, включая вентилятор 47 мм, этот кулер станет хорошим выбором для корпусов маленького формата. Разработанный с габаритными размерами 100x93x47 мм, он не мешает оперативной памяти или слотам PCI-E. Радиатор прочный, с основанием из чистой меди, четырьмя тепловыми трубками и массивными алюминиевыми ребрами.

В дополнение к мощному 12-мм ШИМ-вентилятору этот кулер способен работать с процессорами с максимальным TDP 95 Вт. Что касается монтажного комплекта, в коробке предусмотрены две отдельные задние пластины для Intel и AMD соответственно. Список сокетов включает Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 и AMD AM4.

Комплектная термопаста FROST X25 имеет теплопроводность 10,5 Вт/мК

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