ID-COOLING представила систему охлаждения для видеокарт ICEFLOW 240 VGA

Система охлаждения ICEFLOW 240 VGA имеет длину радиатора 240 мм, в комплект входят два 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой. Для охлаждения графического ядра используется отдельный блок с радиатором и 92 мм вентилятором.
Для установки на видеокарту есть все необходимые крепежные инструменты разных размеров. ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA обеспечивает совместимость с видеокартами серии RTX 2000, NVIDIA GTX 1600, GTX7/9/10 серии, Radeon RX 5700/RX 590/580 Series и серии VEGA 56/64.
ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA поступит в продажу в конце ноября по рекомендованной цене 129 долларов.