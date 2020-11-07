ID-COOLING представила систему охлаждения для видеокарт ICEFLOW 240 VGA

ID-COOLING объявила о запуске системы охлаждения для видеокарты. ICEFLOW 240 VGA призван обеспечить охлаждение игровых видеокарт. Заявленный TDP 300 Вт, что гарантирует охлаждение почти любой видеокарты, кроме новой серии NVIDIA RTX 3000.

Система охлаждения ICEFLOW 240 VGA имеет длину радиатора 240 мм, в комплект входят два 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой. Для охлаждения графического ядра используется отдельный блок с радиатором и 92 мм вентилятором.

Для установки на видеокарту есть все необходимые крепежные инструменты разных размеров. ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA обеспечивает совместимость с видеокартами серии RTX 2000, NVIDIA GTX 1600, GTX7/9/10 серии, Radeon RX 5700/RX 590/580 Series и серии VEGA 56/64.

ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA поступит в продажу в конце ноября по рекомендованной цене 129 долларов.