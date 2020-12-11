ID-COOLING представила воздушную систему охлаждения серии SE-207

Серия ID-COOLING SE-207 представлена в двух вариантах: SE-207-XT Black и SE-207-TRX Black. SE-207-XT Black предназначена для платформ AMD AM4 и Intel, а версия SE-207-TRX Black для AMD Ryzen Threadripper.

Оба кулера мощностью рассеивания до 280 Вт TDP. Производитель использовал двухбашенную конструкцию с двумя вентиляторами. Скоростью вращения вентиляторов составляет от 700 до 1800 об/мин, при шуме до 35,2 дБА. Высота кулеров составляет 157 мм.

Кулеры представлены полностью в черном исполнении. Основание выполнено из медной пластины. 7 тепловых трубок обеспечивают отвод тепла от процессора.

SE-207-TRX имеет следующие размеры 140 × 122 × 157 мм, а модель SE-207-XT Black имеет размеры 144 × 122 × 157 мм.

Компания ID-COOLING не раскрыла стоимость кулеров.