ID-COOLING представила воздушную систему охлаждения серии SE-207

Оба кулера мощностью рассеивания до 280 Вт TDP. Производитель использовал двухбашенную конструкцию с двумя вентиляторами. Скоростью вращения вентиляторов составляет от 700 до 1800 об/мин, при шуме до 35,2 дБА. Высота кулеров составляет 157 мм.
Кулеры представлены полностью в черном исполнении. Основание выполнено из медной пластины. 7 тепловых трубок обеспечивают отвод тепла от процессора.
SE-207-TRX имеет следующие размеры 140 × 122 × 157 мм, а модель SE-207-XT Black имеет размеры 144 × 122 × 157 мм.
Компания ID-COOLING не раскрыла стоимость кулеров.