ID-Cooling IS-47K отправили в релиз

Официально представлен достаточно интересный процессорный кулер, который обладает целым рядом дополнительных бонусов. Во-первых, продукт может привлечь внимание большим, очень большим радиатором, который выглядит крайне увесисто. Благодаря этому можно говорить с уверенностью о том, что производитель позволит охлаждать процессор даже под разгоном. Во-вторых, высота этого устройства составляет всего 47 миллиметров, то есть это довольно компактное решение, которое можно будет поставить практически в любой компьютер. И это очень круто, ведь производитель даст вам возможность без проблем собирать мощнейший компьютер в любом корпусе. В-третьих, система относительно недорогая, так что ее сможет позволить себе буквально каждый.