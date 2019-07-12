ID-Cooling IS-50X выглядит стильно

Очень часто владельцы компактных корпусов жалуются на то, что у них нет нужного пространства внутри корпуса, чтобы расположить там систему охлаждения. Башни занимают много места, а СЖО не всегда удается разместить из-за неудобной конструкции. Теперь система ID-Cooling IS-50X позволит вам не переживать из-за данной проблемы, так как модель имеет низкий профиль, а вентилятор вовсе смотрит в сторону боковой панели и занимает минимум пространства. Конечно, это далеко не самое эффективное решение и охлаждать такой системой горячий процессор будет проблематично, но если у вас вовсе нет выбора, то лучше взять хотя бы ID-Cooling IS-50X. Да и выглядит новинка, в целом, очень даже привлекательно и стильно, что является большим плюсом.