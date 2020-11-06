ID-Cooling IceFlow 240 VGA охладит вашу видеокарту

В последнее время системы жидкостного охлаждения стали пользоваться повышенным спросом, так как пользователи хотят сделать свой компьютер более привлекательным, интересным и необычным. Особенно в этом направлении помогает новая система жидкостного охлаждения для видеокарт ID-Cooling IceFlow 240 VGA. Это кастомная установка, которую можно ставить на видеокарты NVIDIA и AMD — снимаете стандартную систему охлаждения, устанавливаете на графический процессор данную установку и получаете море удовольствия от более эффективного охлаждения. При этом СЖО работает с подсветкой, имеется небольшой радиатор и вентиляторы, все это тоже светится всеми цветами радуги. Стоимость продукта пока что не называется, но мы подождем.

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