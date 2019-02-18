ID-Cooling SE-214L-SNOW-V2 с интересным дизайном

За последние несколько недель крупные компании, которые производят железо для компьютеров, выпустили массу белых систем охлаждения — есть и СЖО белого цвета, и вентиляторы для корпуса, и теперь вот башня появилась. Называется продукт ID-Cooling SE-214L-SNOW-V2, он выполнен в довольно интересном стиле и позволяет вам осветить свой корпус белым цветом. Не могу сказать, что новинка чем-то очень удивила, ведь это вполне стандартная система охлаждения для процессора, но если у вас ограниченный бюджет и вы хотите получить крутой продукт, то это лучшее решение на текущий момент. Производитель всегда радовал нас доступными ценниками и эта новинка тоже, как я думаю, будет продаваться за адекватные деньги. Ждем в продаже в России.