ID-Cooling ZoomFlow 240 выглядит интересно

В свет вышла система жидкостного охлаждения ID-Cooling ZoomFlow 240, которая стоит 110 долларов и открывает вам громадные просторы для организации компьютера. Система с подсветкой — светится помпа и два вентилятора, которые идут в комплекте. Благодаря гибкой настройке вы можете сделать красочное свечение RGB, без дополнительных контроллеров и модулей. Сама система оснащена новой продвинутой помпой, которая перегоняет за час больше ста литров воды, плюс вентиляторы здесь классные. Получается хорошее охлаждение, которого хватит для процессора с TDP 250 Вт и ниже. Для сравнения — процессоры Intel нового поколения выделяют 90 Вт тепла в нагрузке. Это значит, что здесь дают охлаждения с большим запасом и если вы давно хотели именно СВО, то обязательно посмотрите на данную модель.