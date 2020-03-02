ID-Cooling ZoomFlow 360X Snow выглядит отлично

Официально представлена новая система жидкостного охлаждения ID-Cooling ZoomFlow 360X Snow, которая обладает абсолютно всеми необходимыми нам преимуществами. К примеру, у системы жидкостного охлаждения есть радиатор на три секции, который позволяет отлично охлаждать жидкость в трубках, дабы получать максимально оптимальное охлаждение процессора. Еще есть вентиляторы с подсветкой, которые тоже дают свой толк — они светятся и приносят эстетическое удовольствие. Вопрос только в том, чтобы подобрать правильный корпус к ID-Cooling ZoomFlow 360X Snow, ведь иначе у вас просто не получится установить систему. Три секции радиатора помещаются не во всех современных корпусах, так что обязательно учитывайте этот факт при покупке.