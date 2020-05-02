ID-Cooling выпустила процессорный кулер SE-224-XT RGB. Как сообщила компания, кулер уже доступен и стоимость которого составляет 30 долларов. Кулер способен охлаждать процессоры с тепловыделением 180 Вт.

Кулер оснащен RGB подсветкой на крышке радиатора и на самом вентиляторе. Четыре тепловые трубки напрямую контактируют с основанием кулера. ID-Cooling SE-224-XT RGB совместим с настольными разъемами Intel и AMD. Вентилятор размером 120 мм обеспечивает скорость в диапазоне от 900 до 2000 Об/мин.

В комплекте с кулер поставляется термопаста ID-TG25.