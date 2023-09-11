ID-Cooling представила кулер FROZN A620 Black

Вчера компания ID-Cooling представила новый процессорный кулер под названием FROZN A620 Black, который, по словам представителей компании, способен охлаждать до 260 Вт тепла. И хотя это звучит действительно впечатляюще, так как этого хватит для охлаждения 90% процессоров на рынке, на деле основной бонус скорее в цене — башня стоит около 70 долларов, что очень доступно при данной конструкции и объёме рассеиваемого тепла. ID-Cooling FROZN A620 представляет собой кулер с разделённым на две части радиатором, который соединён с контактной пластиной посредством шести тепловых медных трубок.

Основание радиатора представляет собой никелированную медную пластину, которая непосредственно соприкасается с процессором и изготавливается с использованием высокоточной технологии CNC. Для отвода тепла на обеих башнях используется в общей сложности 108 алюминиевых рёбер, уложенных друг на друга. Также FROZN A620 комплектуется парой вентиляторов, которые обеспечивают низкий уровень шума и большой объём воздушного потока. Эти вентиляторы имеют ШИМ-управление и могут работать в диапазоне от 500 до 2000 об/мин, производя менее 29,85 дБ шума и обеспечивая воздушный поток 78,25 CFM. Что касается совместимости, то ID-Cooling предоставляет поддержку процессоров Intel 12-го, 13-го, 14-го поколения и AMD AM4/AM5. Поддерживаются и более старые сокеты Intel вроде LGA 1200 и 115X, но, вероятно, покупать новинку будут под более свежие решения — это эффективнее.