ID-Cooling представляет базовый процессорный кулер SE-224-XT

Компания ID-COOLING объявила о выпуске процессорного кулера SE-224-XT с 4-мя медными тепловыми трубками, 120-мм ШИМ-вентилятором и новым механизмом монтажа. Этот кулер предназначен для охлаждения процессоров с TDP до 180 Вт. Размеры кулера 120x73x154 мм в основном совместимы со всеми обычными корпусами ATX.

В комплект поставки стандартного вентилятора 120x120x25 мм входят 8 резиновых демпферов по всем углам с обеих сторон, работающих на скорости от 700 до 1800 об / мин с ШИМ-поддержкой при одновременной подаче воздуха 76,16 кубических футов в минуту с максимальной скоростью, уровень шума от 15,2 до 32,5 дБ (A).

SE-224-XT Basic совместим со всеми металлическими монтажными кронштейнами для всех основных процессорных разъемов, включая Intel LGA2066 / 2011/1150/1151/1155/1156 и AMD AM4.