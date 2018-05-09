ID-Cooling выпускает новое охлаждение CHROMAFLOW 240 RGB Sync

ID-Cooling анонсировала новое водяное охлаждение CHROMAFLOW 240 AIO, имеющий RGB-освещение как на насосе, так и на вентиляторах, одновременно синхронизируя с контроллером RGB материнской платы.Блок насоса снабжен медным основанием из микроребер для обеспечения наилучших характеристик охлаждения. Кроме того, он оснащен недавно разработанным полным RGB-освещением через кольцевой диффузор на крышке насоса. Внутри насосно-компрессной системы используется автономный высокоэффективный и экологически чистый жидкий хладагент. CHROMAFLOW 240 оснащен двумя вентиляторами ZF-12025-RGB. Каждый вентилятор имеет 14 точечных светодиодов, встроенных в рамку вентилятора. Скорость вращения вентилятора - PWM, регулируется от 900 до 2000 об / мин.

Насос и два вентилятора имеют отдельные кабели RGB, которые могут подключаться к разветвителю RGB, через которое можно управлять RGB-подсветкой либо программным обеспечением материнской платы, либо пультом дистанционного управления. Разветвитель RGB поддерживает одновременно 4 устройства, поэтому пользователи могут добавить дополнительный вентилятор с RGB LED.CHROMAFLOW 240 совместим с Intel LGA2066 / 2011/1366/1150/1151/1155/1156/775 и AMD AM4 / FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 (+) / AM2 (+).MSRP для CHROMAFLOW 240 составляет 119.99USD.