ID-Cooling выпустила процессорный кулер

Компания ID-Cooling выпустила кулер для охлаждения процессора. SE-224-XT Basic оснащен четырьмя медными тепловыми трубками. Он справится с процессором, TDP которого не превышает 180 Вт. Размеры кулера составляют 120 x 73 x 154 мм, что удовлетворяет всем требованиям обычных корпусов ATX.

120 мм вентилятор оснащен восемью прорезиненными демпферами по всем углам и с обеих сторон, для уменьшения вибрации. Вентилятор управляется с помощью ШИМ в диапазоне скоростей от 700 до 1800 об/мин и способен прогонять воздух 76,16 куб.

Он совместим с Intel LGA2066/2011/1150/1151/1155/1156 и AMD AM4. В систему ID-Cooling включен дополнительный набор зажимов для крепления второго вентилятора. производитель утверждает, что уровень шума составляет от 15,2 до 32,5 дБА. SE-224-XT будет доступен с начала декабря по цене 27 долларов.